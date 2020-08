Formia. Come è stata la vita a Gianola – S.Janni al tempo del Covid

(Caserta24ore) FORMIA – Un momento difficile, come quello vissuto in tutta Italia nel periodo marzo-maggio 2020 a causa della diffusione del Covid-19, ha generato tante risposte differenti. A Gianola/S. Janni (Formia) un gruppo di abitanti (Angela Forcina, Antonio De Meo, Bruno Gatta, Carlo Varlese, Don Carlo Saccoccio, Elvira Di Cuffa, Emma De Rosa, Ernesto Serio, Gianna, Giovanni Tolone, Giuseppe Nocca, Giuseppe Rinaldi, Gli Equilibri Naturali, Pietro Filosa, Maria Prezioso, Salvatore Foresta, Tito Rossini) ha individuato un’opportunità: scrivere un libro per raccontare come è stata la vita a Gianola/S.Janni in questo periodo complesso.

Così, in periodo di lockdown, è nata l’idea di descrivere la propria nuova vita nel libro dal titolo “Gianola al tempo del Covid-19”. E’ stata un’affascinante e coraggiosa iniziativa soprattutto tenendo conto che la maggior parte degli autori non avevano un’esperienza pregressa di “scrittori”.

Più volte, durante il periodo di lockdown, si è detto “nulla sarà più come prima” e “andrà tutto bene”, questo libro, frutto di tanti incontri telefonici e su whatsapp, ne è l’espressione reale, formalizzata in capitoli. Il capitolo di ciascun Autore è corredato da un’esposizione descrittiva in formato testo e da foto e/o disegni “parlanti” capaci di diffondere, dopo l’impatto devastante del Covid-19, messaggi di resistenza e di rinascita.

Gli autori, con differenti ruoli nella società (maestri, professori, impiegati, medici, sacerdoti, associazioni, artisti), hanno dato vita ad una descrizione puntuale e complessiva del terribile periodo di chiusura da tanti punti di vista diversi. Ogni autore, nel tempo a disposizione del lockdown, ha descritto le proprie sensazioni, le paure, le difficoltà, le piccole gioie, i nuovi e improvvisati equilibri, le nuove conquiste prima impensabili sentendosi sempre più bisognoso di fare comunità e di condividere con essa la propria improvvisa solitudine.

Il risultato è stato un coloratissimo caleidoscopio di esperienze e di risposte, talvolta anche stupefacenti e fantasiose. Obiettivo principale di questo libro è quello di lasciare ai posteri, quando ormai il ricordo “di prima mano” non ci sarà più, una testimonianza scritta di come si sia vissuto a Gianola/S.Janni, quartiere di Formia, un momento incredibile della storia locale e italiana. Gli autori, che hanno “messo la faccia” ai loro capitoli del libro, hanno così condiviso se stessi e la propria storia con il futuro. Ringraziamento va a Pasquale Scipione per la sua prefazione, per la chiara sintesi e per aver colto il messaggio che il libro ha cercato di diffondere in tutte le sue sfaccettature. Ringraziamento va a Maria e Pasquale Lombardi per il supporto.

Gli eventuali proventi del libro “Gianola al tempo del Covid-19” andranno in beneficenza per il progetto di “Ristrutturazione dell’Oratorio” della Parrocchia Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo.