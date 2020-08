Le Asl istituiscano dei percorsi idonei per le persone con disabilità

(Caserta24ore) NAPOLI L’istituzione della figura del Garante dei disabili è stata un passo avanti importante per la Regione Campania – ha affermato il Consigliere Regionale Alfonso Piscitelli (Fratelli d’Italia)- ma anche il sintomo di qualcosa che ancora non va. I problemi per le persone con disabilità sono tanti e ancora troppi i loro diritti violati. Per questo c’è bisogno di ascolto, di confronto continuo e di proposte per far sì che la Campania diventi un posto dove tutti possano sentirsi a casa. Con Stefano Caldoro – ha aggiunto Piscitelli – la cui giunta istituì l’Osservatorio Regionale sulle Condizioni delle Persone con Disabilità, lavoreremo al suo potenziamento, al fine di valorizzarne le funzioni di programmazione delle politiche a tutela dei disabili. Questo osservatorio potrà lavorare a stretto contatto col Garante, rispetto al quale ha una funzione complementare. Inoltre – ha continuato Piscitelli – si dovrà prescrivere ai Comuni di istituire un Ufficio del Garante sul proprio territorio per dare un segnale forte di vicinanza a tutte le persone con disabilità e alle loro problematiche. In questi uffici dovranno esserci volontari qualificati e appositi sportelli di consulenza, anche burocratico-amministrativa, sui temi legati alle disabilità. Infine – ha sottolineato il Consigliere Alfonso Piscitelli – per garantire l’accesso ai servizi e alle prestazioni sanitarie, le ASL dovranno istituire dei percorsi idonei per le persone con disabilità. I cittadini hanno bisogno di punti di riferimento ed ascolto prossimi e funzionali, al fine di favorire una risposta più efficace alle situazioni di disagio che si possono creare. Questo è un impegno – ha concluso Piscitelli -che assumo con entusiasmo e coraggio. Il coraggio per cambiare la Campania e farla diventare una regione senza più barriere architettoniche e comunicative.