Guardia Lombardi (Av) Il 26 lo spettacolo delle acque danzanti

(IlMezzogiorno) GUARDIA LOMBARDI (AVELLINO)IL 26 E 27 AGOSTO – Con lo spettacolo delle Fontane Danzanti e il concerto di Fausto Leali continuano gli attesi appuntamenti del cartellone di eventi “MedievalArte”, progetto promosso dal Comune di Guardia Lombardi guidato dal sindaco Antonio Gentile e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POC Campania 2014-2020, con la Direzione Artistica di Carmen Loiola. Dopo l’appuntamento con “Gospel del Sud in concerto”, che si è svolto lo scorso 26 dicembre, mercoledì 26 agosto, alle ore 21 in Piazza Vittoria a Guardia Lombardi (Avellino), imperdibile spettacolo delle Fontane Danzanti, che porteranno in scena luci, acqua e fuoco sincronizzati. Giovedì 27 agosto, alle ore 21 in Piazza Vittoria a Guardia Lombardi (Avellino), gran concerto finale di Fausto Leali, artista che ha accompagnato una generazione con le sue canzoni e i suoi successi. Una leggenda della musica italiana che sarà in Irpinia per una tappa speciale grazie proprio a “MedievalArte”. Entrambi gli appuntamenti sono organizzati secondo le vigenti normative anti-Covid, fino ad esaurimento posti (200 i posti disponibili). “MedievalArte nasce con l’obiettivo di valorizzare alcune peculiarità dell’Irpinia che oggi hanno assunto un valore ancora più importante – afferma il Direttore Artistico Carmen Loiola -. La qualità della vita, la bellezza dei borghi, il naturale distanziamento sociale, il turismo lento, sono tutti aspetti che fanno di questa terra un luogo particolarmente interessante per chi cerca spazi, silenzi e bellezza, ma senza tralasciare appuntamenti qualitativamente rilevanti che possano contribuire a rendere indimenticabile una visita in Irpinia. Ecco perché abbiamo dato spazio a due eventi diversi ma complementari tra loro, come lo spettacolo delle Fontane Danzanti e il concerto di Fausto Leali. Aspettiamo in Irpinia visitatori che cerchino i valori autentici che questa terra è in grado di offrire”.