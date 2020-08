Caserta. Reggia. Stop alle carrozzelle. Ora in tutta l’Italia”

(Caserta24ore) CASERTA “Sono lieta di apprendere lo stop alle carrozze trainate da cavalli deciso dalla direzione della Reggia di Caserta, anche se – per un provvedimento che dovrebbe essere di puro buonsenso – si è dovuta attendere la morte di un cavallo stramazzato al suolo per il caldo. Ora si abbia il coraggio di fermare, in tutto il Paese, i veicoli a trazione animale: diciamo basta per sempre a carrozzelle, botticelle e fiaccherai!”. A dirlo è l’on. Michela Vittoria Brambilla, ex ministro del Turismo e presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, commentando la decisione degli amministratori della reggia più grande al mondo di interrompere per sempre il servizio con le carrozzelle e accelerare sul bando, già in fase di redazione da qualche mese, per il noleggio con conducente di golf car elettriche omologate. “Anche se tardiva la scelta della Reggia di Caserta va nella direzione giusta. Ora è necessario percorrere, con coraggio, la stessa strada sostituendo le carrozzelle con veicoli ecologici non solo a Roma – dove la sindaca Virginia Raggi prende in giro da oltre quattro anni i propri elettori con proclami destinati a restare lettera morta – ma anche a Firenze e nel resto d’Italia. Perché ciò avvenga chiedo al parlamento di approvare, al più presto, non solo la mia proposta di legge di modifica del codice della strada, che consentirebbe di abolire il servizio di piazza con veicoli a trazione animale, ma anche quella che chiede di riconoscere gli equini per ciò che sono: animali di affezione che devono essere curati, amati e non sfruttati per un servizio che, oltre a provocare immani sofferenze agli animali, è anacronistico già da molto tempo”.