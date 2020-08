Agropoli (Sa) “L’Arte dell’Incontro” l’omaggio agli Artisti di Maria Cuono

(Caserta24ore) AGROPOLI (Sa) Mercoledì 26 agosto 2020, alle ore 18, presso il Vecchio Bottaio di Agropoli, si terrà la presentazione del libro della giornalista Maria Cuono, dal titolo l’Arte dell’Incontro – Interviste ai Personaggi del Mondo dello Spettacolo. L’evento si svolgerà all’aperto in totale sicurezza e su prenotazione per non creare assembramento visto il periodo delicato in cui ci troviamo. Interverrà Milena Esposito in qualità di relatrice. L’Arte dell’incontro è un omaggio agli Artisti che si trovano in mille difficoltà ad organizzare

i propri spettacoli teatrali, musicali e quant’altro. Non hanno lavorato per mesi e ci hanno tenuto compagnia attraverso i Social Network. Si parlerà anche di ciò in occasione dell’iniziativa organizzata dalla Casa Editrice

L’Argolibro di Agropoli. Sono 22 gli artisti intervistati dalla nota giornalista Agropolese: Giuliana De Sio,

Sebastiano Somma, Benedicta Boccoli, Tosca D’Aquino, Flavio Bucci, Simona Marchini, Nino D’Angelo, Raffaele Paganini, Peppino Di Capri, Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Gianfranco Jannuzzo, Daniela Poggi, Isa Danieli, Debora Caprioglio, Bianca Guaccero, Carmen Giardina, Luisa Corna, Luca Lupoli, Lucianna De Falco,

Marcello Cirillo, Luca Manfredi. Le prefazioni sono a cura di Luisa Corna e di Carmen Giardina.

In copertina: Carmen Giardina, Flavio Brighenti, Raffaela Siniscalchi, Stefano Saletti, Gabriele Coen e Mario Rivera in “Io, Fabrizio e il Ciocorì”. Foto di Roberto Moretti. “Ho fatto una scelta su tutte: la Musica! Non mi ha mai abbandonata”. Ho avuto comunque modo di confrontarmi e di maturare tanta esperienza in diversi settori dello spettacolo, ed è stata un’esperienza fantastica e senz’atro gratificante” ha dichiarato così Luisa Corna. Per Carmen Giardina: “Niente emoziona così tanto che lavorare dietro le quinte. L’attore si emoziona prima di entrare in scena, ma, dopo, cinque minuti, incomincia a divertirsi e a sfogare a sua volta tutta la sua energia, la sua carica emotiva”. Daniela Poggi: “Ho sempre interpretato ruoli di donne molto forti, drammaticamente

provate come in “Capri”.Marcello Cirillo in merito alla sua esperienza come regista ha dichiarato: “Lavorare con

dei grandi professionisti come Luisa Corna è stato molto facile fare una regia, ho avuto la

sensazione di fare qualcosa di nuovo con venti percussionisti dietro che si accompagnavano, è stato molto stimolante”. Luca Manfredi: “Mi piacerebbe fare un omaggio a Totò, raccontando la sua incredibile e

interessantissima vita privata, che sicuramente pochi conoscono”.