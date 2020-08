Teano. Regina Coeli et Furnulus

(di Giulio De Monaco) TEANO Furnolo, l’antico Villaggio di mezzamontagna della Madonna Assunta e del suo primo devoto Don Michele di venerata memoria, festeggia causa virus solo liturgicamente. Consiglio Dante, Divina Commedia , Paradiso. Così Dante fa esprimere S. Bernardo nella stupenda preghiera alla Vergine, capolavoro della sapienza di Dio, “Stella del mattino, Regina Assunta in cielo”. Un conterraneo furnolese stamattina, al mercato anticipato, ha sottolineato con fervore e con un sorriso da leccarsi le orecchie: “ Noi Furnolesi siamo di palato raffinato.

Accostumati al bello e al buono dal nostro adorabile parroco e maestro Don Michele, fine letterato, ardente predicatore itinerante, abile miniaturista, produttore di incontenibile allegria con le sue fulminanti battute, seguiamo le sue orme, portandolo sempre nel cuore, nella mente, nell’anima, con amore e gratitudine.

Il 14 una processione del SS Sacramento si snoderà per l’arteria unica di Furnolo, Via chiesa per l’appunto. Dopo i numerosi Furnolesi rincasati temporaneamente per la solennità si racconteranno, ai bar, al fresco qualche annoso castagno, sotto i portici rurali le cose belle dei tempi della loro giovinezza, qualche lacrima affiorerà su

questi volti provati dai sacrifici e dalla nostalgia. Il giorno dell’Assunta vedrà la Messa solenne cui Don Michele dava particolare riguardo, invitando un Predicatore di grido. Infine una cover-band dei Nomadi e le classiche pirotecniche “botte” da urlo.Un’ultima nota rallegrante, i Furnolesi continuano a battezzare senza sosta

le neonate con l’amatissimo nome di Assunta. Per Lei non vale la norma di “polvere alla polvere”, per questo motivo la sua ricompensa sarà preziosa: Assunta in cielo in corpo e anima, insignita della più alta onorificenza , Regina Coeli.