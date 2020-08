Caserta. A rischio il servizio ambulanze del 118 per l’intera provincia

A rischio servizio 118 nella provincia di Caserta, mancato affidamento gara non garantisce risorse e assistenza. Borrelli (Verdi – Europa Verde): “Asl assegni gara al vincitore per assicurare il servizio di emergenza e contratti regolari ai lavoratori”

“ Per l’intera provincia di Caserta potrebbe non essere assicurato il servizio del 118. La gara bandita dall’Asl nel 2018, espletata nel 2019, non è stata ancora assegnata al legittimo vincitore, che di conseguenza non può regolarizzare la posizione degli operatori dell’emergenza i quali ad oggi lavorano come volontari. Questi ultimi, non avendo sottoscritto nessun contratto, in realtà sono dipendenti ‘occulti’, prestano servizio senza nessuna certezza, tant’è che non hanno ancora ricevuto il rimborso della spesa mensile, che si aggiunge alle precedenti mensilità negate. Tuttavia gli operatori, continuano a garantire il servizio di emergenza senza alcuna tutela. Per infermieri e autisti non c’è certezza di retribuzione. Condizione inaccettabile. Per chiunque si adoperi per un obiettivo a favore della comunità la risposta non può essere questa. Così viene negata la sopravvivenza a decine di famiglie, oltre il giusto riconoscimento del proprio impegno. L’ Asl assegni la gara al vincitore subito per assicurare il servizio di emergenza e contratti regolari ai lavoratori. Non più volontari ma professionisti regolarmente retribuiti”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e componente della commissione Sanità.

“L’attaccamento al proprio lavoro e il senso del dovere, ha sottolineato Borrelli, non garantiscono il sostentamento alle famiglie dei lavoratori. Servono certezze, non promesse e attese ‘sine die’ per quel compenso economico che spetta di diritto a chi lavora onestamente. Abbiamo deciso di inviare una nuova nota alla Asl per chiedere spiegazioni di un simile comportamento”.