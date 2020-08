Litorale Domitio. A Pescopagano “quest’anno c’è stata una grande moria di” pesci

Il fenomeno della moria dei pesci, già segnalato al Lago Patria, si sta estendendo su tutto il litorale Domizio. Infatti come testimoniano le segnalazioni ricevute dal Consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde Francesco Emilio Borrelli anche a Pescopagano i bagnanti di una spiaggia, in zona Agnena, si sono imbattuti nello strano fenomeno ed hanno ritrovato un numero indefinito di pesci morti riversi sulla battigia.

“Come per il passato aspettiamo di conoscere se di tratta di inquinamento o di fenomeni naturali che si verificano ad esempio per azione di batteri specie-specifici (attaccano solo quella specie di pesce) che, in condizioni favorevoli (temperatura, ossigeno salinità, ecc) proliferano ed attaccano gli esemplari della specie colpita fino alla morte. Girano anche voci che qualcuno avrebbe utilizzato dell’esplosivo per fare una pesca ricca, bisogna verificare anche questa situazione.

Abbiamo chiesto all’Arpac di analizzare le acque per capire se vi sono agenti inquinanti che abbiano potuto causare questo fenomeno e di monitorare la situazione indagando su possibili scarichi illeciti. ”sono state le parole del Consigliere Borrelli e di Vincenzo Peretti, professore ordinario del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali della Federico II.