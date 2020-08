Teano – Vairano . Kermesse, il giovane Fascitiello al secondo trombone.

(Giulio De Monaco) TEANO Nella chiesa di San Bartolomeo in Vairano Patenora una banda di giovani musicisti, oltre 40, di recente formazione, patrocinata dal Comune e formulata dal maestro Giulio D’Amico, ha offerto un ventaglio di musiche di piacevole fruibilità spaziando da “Così parlò Zarathustra” di Strauss a “Quadri di un’esposizione” di Modest Mussorgsky. Nell’intervallo, una novità piuttosto inconsueta. Un ensemble di giovani concertisti organizzato dal D’Amico, si è esibito in una scelta antologica di musica jazz, vecchio stile per intenderci. Altra novità l’inserzione del corno francese modulato dal maestro Martino che ha dato smalto e colore all’esecuzione. Una nota di orgoglio sidicino la presenza in banda del giovane Fascitiello al secondo trombone. Al primo trombone ha dato il contributo della sua esperienza e della sua abilità di vasta portata il professor Angelo d’Iorio, bravissimo come sempre. Dalla musica alla commemorazione a Francolise: il giorno prima, con una epigrafe marmorea, doveroso tributo al ricordo di un grande prete che amava Francolise come ricorda il critico d’arte Stefano D’Alterio. Don Raimondo Pasquariello, a 7 anni dal suo trapasso, è vivo nel ricordo dei suoi concittadini. Una messa celebrata dal vescovo Mons. Cirullo, dal parroco dell’artistica chiesa di Santa Maria a castello reverendissimo Don Vincenzo di Martino e da altri preti ha concluso l’evento. Fanno piacere queste manifestazioni corali che generano pace e concordia.