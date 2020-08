Ravello. il Vino si sposa alle opere di Verdi, Mozart, Donizetti e Bizet

(Caserta24ore) RAVELLO Nella straordinaria ed impareggiabile cornice di Ravello all’interno dei Giardini del Vescovo, alle spalle del Duomo dove si trovano il parco ed il teatro, il Comune di Ravello e la famiglia Börner

hanno il piacere di invitare ad una degustazione guidata in forma di “contrappunto multisensoriale” tra l’universo enologico by Ômina Romana e l’ascolto musicale dell’ Opera di Giuseppe Verdi – Wolfgang Amadeus Mozart – Jacques Offenbach – Gaetano Donizetti – Georges Bizet – Pietro Mascagni. L’evento, basato su un format esclusivo ideato da Anton Börner, si propone quale performance originale in cui si alternano intermezzi musicali volti a enfatizzarne in modo innovativo le peculiarità sensoriali. Gli spettatori – seduti al proprio tavolino di degustazione – saranno accompagnati in un percorso estetico attraverso il progressivo assaggio dei vini e la fruizione di “attimi” sonori dei brani musicali d’opera in forma di Recital accompagnati dalle soprano Clarissa Costanzo e Chiara Polese, dai

tenori Francesco Marsiglia e Walter Omaggio, dal baritono Biagio Pizzuti e accompagnati al pianoforte dal maestro Gianni Gambardella. L’appuntamento, con invito personale, si svolgerà domenica 16 Agosto alle ore 19:30 e si

concluderà con il rinfresco conviviale Flying Reception