Libri. La prosa in napoletano parlato di Mario Longobardi

Mario Longobardi autore di testi in napoletano adotta la tecnica del napoletano parlato. In attesa che un’accademia della Crusca napoletana compili regole condivise per il napoletano scritto, attualmente una base di partenza per chi si diletta a scrivere in napoletano, la ritroviamo in Basile ne “Lo cunto de li cunti” al netto di terminologie spagnole-aragonesi in voga in quel periodo.

(Mario Longobardi autore ‘e scrìtte napulitane, ausa a mesura e ru napulitano ca se parla. Po’ tiempo ch’arriva l’Accadèmmia a fa’ regule ca tutte vonno rispettà po’ napulitano scrìtt, mò mò o punto e partenza pe’ chi se spassa a scrivere o napulitano, po essere Basile into “Lo cunto de li cunti” levate tieste e parole spagnuole e aragonesi ca ce steveno a chillo tiempo).

Annamaria Cianfrani scrive che Mario Longobardi in questa raccolta abbandona la condizione di dolore che aveva caratterizzato le liriche precedenti. Queste ultime sono un inno all’amore e alla vita: sono ottimistiche, a tratti goliardiche o scanzonate come “Speranne ca’ se cagne”, “Gatta mariola”. In particolare queste due fanno tornare in mente scene del varietà

napoletano. In “’Nnammuratielle” è presente l’esaltazione del sentimento amoroso che non ha et à. In “Pruciesso e sentenza”, dopo aver fissato l’accadimento in una severa aula di tribunale, tutto poi si risolve con una condanna che consiste in:”a vita core a core cu’ Giulietta a me vasà”. Naturalmente in alcune liriche sono evidenziati paesaggi e luoghi caratteristici di Napoli, mentre in altre sono sottintesi, precisamente: la spiaggia di Mergellina, la Villa Comunale, la festa di Piedigrotta, il famoso ristorante Zi teresa, che fanno da cornice agli eventi. Perfino in “’Na scelta”, che è l’unica lirica in cui compare la Morte personificata, quest’ultima non viene vista come infausta o tetra ma appare piuttosto come una presenza rassicurante. Questo significa che anche quelle che descrivono il dolore per la perdita dell’amata, si chiudono con un anelito alla speranza e quindi alla vita.

Il libro di Mario Longobardi su Amazon