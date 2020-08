Caserta. Il sindaco Marino adotti un’ordinanza per tutelare i cavalli

(Caserta24ore) CASERTA Di seguito la nota congiunta del Coordinamento e del Gruppo Consiliare di Speranza per Caserta: “Le foto del cavallo morto nel Parco Reale della Reggia sono atroci e hanno colpito ognuno di noi. A poco serve, in questo momento, la ‘caccia al responsabile’: il vetturino, il proprietario, la Soprintendenza, l’Ente Museo Reggia, o il Sindaco (che pure formalmente è il responsabile del benessere degli animali sul territorio)? Saranno altri a stabilire la causa del decesso e ad attribuire la responsabilità di questa scena per nulla edificante per una città descritta, dai suoi attori principali (Comune e Reggia), come ‘a vocazione turistica’. La morte di questo cavallo ci deve spingere ad essere propositivi e a chiedere proprio al Sindaco Carlo Marino, che ha approvato un regolamento sul benessere degli animali, di fare l’unica cosa concreta per evitare che l’episodio si possa ripetere. Serve un’ordinanza immediata per impedire l’uso degli animali da lavoro in questi giorni di caldo ‘oggettivamente’ straordinario, o almeno negli orari più a rischio. Anche dei bambini hanno visto stramazzare al suolo quel cavallo e deve essere la politica a dare un segnale concreto se vuole essere considerata ancora credibile su questi temi”.