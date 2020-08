Caso Viviana Parisi, si spera che il figlio non si trovasse con lei nel boschetto dove è stata ritrovata cadavere

Non scartano nessuna ipotesi gli inquirenti sulla scomparsa del piccolo Gioele, figlio di Viviana Parisi la donna trovata morta nei pressi dell’autostrada dopo che si era allontanata a piedi e il cui corpo è stato trasfigurato dagli animali selvatici.

La speranza è che il piccolo non si trovasse con lei ed è questo l’accorato appello e la speranza di Angelo Vittorio Cavallo procuratore di Patti (Messina), che ha invitato a farsi avanti testimoni che avessero visto il piccolo con la madre, dopo l’incidente.

Nelle campagne del Mezzogiorno sono purtroppo diverse le cappelle votive dove si ingraziano santi o la Madonna per grazie ricevute. E’ il caso di una cappella a Calvi Risorta, dove un bambino scampò alla morte aggredito da dei cinghiali. Ma ci sono racconti che narrano anche di persone scomparse nelle montagne e delle quali sono stati ritrovati solo i capelli.