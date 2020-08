Calvi Risorta. Presentazione manifesti Lega

(Allocca Alfredo). Anche Calvi Risorta partecipa attivamente alla prossima tornata elettorale delle elezioni regionali, lo fa sapere il segretario cittadino Alfredo Allocca, Lega Salvini Premier, la coalizione per Caldoro presidente. “Votare Lega significa …riqualificazione del territorio, creare aree industriali per assunzioni di nuovi operai e soprattutto significa avere un ruolo centrale come elettorenelle dinamiche politiche nelle istituzioni. Come primo partito a Calvi Risorta, i voti leghisti daranno una mano importante ai rappresentanti della Lega nel parlamento regionale Campano.