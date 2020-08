Rai: Lega, grave Geo Nocchetti usi azienda a fini elettorali

(ilMezzogiorno) NAPOLI – “Grave e inaccettabile il manifesto elettorale del giornalista del Tgr Rai della Campania Geo Nocchetti a sostegno del presidente De Luca. Ognuno è libero di candidarsi con chi gli pare, ma sfruttare in modo così palese e sfacciato la propria appartenenza all’azienda per racimolare più voti è lesivo della neutralità della Rai stessa. Presenteremo nelle prossime ore un’interrogazione in in commissione di Vigilanza. Nel frattempo, ci auguriamo che il servizio pubblico radio-televisivo faccia per primo chiarezza assumendo tutti i provvedimenti disciplinari del caso nei confronti di Nocchetti oltre a diffidarlo per questa sua iniziativa propagandistica a dir poco infelice”. Così i parlamentari della Lega in commissione di Vigilanza Rai: Massimiliano Capitanio, Dimitri Coin, Igor Iezzi, Paolo Tiramani, Giorgio Maria Bergesio, Umberto Fusco, Simona Pergreffi, e i parlamentari campani della Lega Gianluca Cantalamessa, Ugo Grassi e Francesco Urraro