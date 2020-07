Napoli. Riapre il box della Polizia di Stato nella stazione centrale

(ilMezzogiorno) NAPOLI Dopo la lunga fase di chiusura, dovuta anche al fermo delle attività imposto dal periodo di lockdown, da oggi riapre al pubblico il “ Box” della Polizia Ferroviaria ubicato nella galleria commerciale della Stazione F.S. di Napoli Centrale. La nuova sede è stata inaugurata alla presenza del Sig. Questore di Napoli, Alessandro Giuliano, che ha espresso parole di compiacimento ed augurato un buon lavoro a tutto il personale della Polizia Ferroviaria. L’ufficio Polfer, che al termine dei lavori di ristrutturazione, finanziati dalla Direzione Centrale di Protezione Aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato, si presenta con una immagine che ne accresce la visibilità, rendendolo agevolmente riconoscibile, si pone come punto di prossimità per i frequentatori del maggiore scalo ferroviario della Campania. Al suo interno, viaggiatori e utenti troveranno operatori Polfer formati alla ricezione di denunce e pronti ad assicurare adeguati e tempestivi interventi in sinergia con la Questura e gli altri presidi territoriali delle Forze di Polizia. L’ufficio sarà operativo dalle 7.00 allle 24.00 di ogni giorno compresi i festivi.