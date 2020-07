Napoli. Presentata la Relazione annuale sui carcerati in Campania

(ilMezzogiorno) NAPOLI IL GARANTE CIAMBRIELLO:“E’ ALLARME SUICIDI MA ARRIVANO 12 MILIONI DI EURO PER RISTRUTTURARE POGGIOREALE” “Bisogna evitare, per i detenuti, la solitudine e la mancanza di trattamento, che uccidono più di una

pandemia. Il lavoro svolto in questi anni dal Garante Ciambriello è stato utile” con queste parole la Presidente del Consiglio regionale della Campania Rosa D’Amelio ha aperto i lavori per la presentazione, presso il Consiglio regionale della Campania, della relazione del Garante campano dei detenuti sulle attività svolte e i risultati ottenuti nel corso del 2019 nelle carceri campane. Il Garante ha presentato altresì, insieme all’Osservatorio regionale sulla vita detentiva, un rapporto dettagliato sulle attività svolte e criticità degli istituti penitenziari della Campania evidenziate durante l’emergenza sanitaria legata al virus Sars Covid-19 intitolato “Il carcere in Campania al tempo del Covid”. Per Samuele Ciambriello: “Ogni volta che c’è morte e sofferenza in un carcere, queste non appartengono solo a chi è dentro, ma bisogna essere tutti insieme su questo tema. Non voglio essere né giustizialista né garantista e affermare che tutti sono innocenti, voglio essere legalitario e

rispettare le leggi e la Costituzione che permettono anche di vivere la pena in maniera alternativa.

Bisogna coniugare la certezza della pena con la qualità della pena”. I due report snocciolano dati che riguardano i 15 istituti per adulti, il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere e i 2 istituti per minorenni e le 2 Rems della Campania. Durante il periodo Covid ci sono stati tra i detenuti in tutta Italia 3 morti e 2 morti tra gli agenti di polizia penitenziaria. “In Campania abbiamo avuto solo 4 detenuti, un medico e un infermiere contagiati a Santa Maria Capua Vetere, e 3 agenti di polizia penitenziaria contagiati a Secondigliano.

La Regione, attraverso il mio ufficio e grazie all’Assessorato alle politiche sociali, ha donato in questo

periodo agli istituti penitenziari lavatrici, ventilatori, congelatori, phon, attrezzature informatiche e

per le 2 Rems di Calvi Risorta e Baronia materiale ludico sportivo per gli ospiti delle strutture”.

Così il Garante Ciambriello nel sintetizzare la partecipazione da marzo a luglio del suo ufficio nei vari

istituti campani, e ha altresì comunicato che sono avvenuti in questo periodo sia attraverso

videochiamate, chiamate, e in presenza 492 incontri con detenuti, compresi quelli del carcere di

Santa Maria Capua Vetere che hanno denunciato violenze e maltrattamenti. Nella conclusione della conferenza, il Garante Ciambriello accende i riflettori su Poggioreale, in merito al tema del sovraffollamento, denunciando che al terzo piano del Padiglione Roma c’è una stanza nella quale ci sono 14 persone con una sola finestra, e ha dato la buona notizia che vi sono 12 milioni di euro presso il Provveditorato regionale per le opere della Campania pubbliche per ristrutturare i padiglioni fatiscenti di Poggioreale.