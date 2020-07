I cristiani in Cina sono sotto attacco, costretti a togliere il Crocifisso

(ilMezzogiorno) Le autorità locali cinesi stanno facendo pressione sui destinatari dei sussidi economici sociali affinché rimuovano i simboli cristiani dalle loro case, altrimenti nessun aiuto dallo stato. Chiediamo quindi al Ministero degli Affari Esteri di cooperare con gli altri Paesi e di elaborare un pacchetto di sanzioni che saranno revocate solo quando il governo cinese smetterà di perseguitare religiosamente i propri cittadini.

Non possiamo lasciare i cristiani cinesi da soli. Le autorità cinesi stanno facendo pressione sui destinatari dei sussidi sociali dello stato affinché rimuovano i simboli cristiani – come i crocifissi o le immagini di Cristo – dalle loro case. Viene loro imposta l’immediata sostituzione con i ritratti di Mao Zedong e Xi Jinping.

In alcuni casi, gli viene persino chiesto di firmare una dichiarazione in cui rinunciano esplicitamente alla loro fede cristiana. Se non lo fanno, rischiano di perdere i benefici che ricevono, dai quali spesso dipendono.

Questo naturalmente non è accettabile. Ci rivolgiamo al Ministero degli Affari Esteri italiano, Luigi Di Maio, affinché eserciti pressioni diplomatiche sulla Cina per porre fine a tutto questo. Perché in Cina una cosa del genere non avviene senza istruzioni dall’alto o almeno non senza l’approvazione delle massime autorità.

E questo non dovrebbe sorprenderci: il partito comunista cinese non è mai stato particolarmente gentile con coloro che la pensano diversamente… o che esprimono la propria fede in Qualcuno che non sia il partito.

Per esempio, più di un milione di Uyghurs (etnia turcofona di religione islamica) ed altre minoranze della Cina orientale sono attualmente nei campi di concentramento (e sicuramente non tutti sono terroristi).

E’ anche noto che gli organi dei prigionieri politici vengono prelevati dagli stessi, mentre sono ancora vivi, per essere venduti agli stranieri. Per questo motivo, Israele e diversi altri Paesi hanno vietato l’importazione di organi dalla Cina. Questo tipo di realtà è così terribile che si fa fatica a crederci. Il sistema socio-culturale cinese non è stato forgiato da un retroterra di civiltà cristiana, a cui noi oggi dobbiamo la nostra idea di “diritti umani”. E la moralità che avevano una volta è stata frantumata da decenni di comunismo disumanizzante.

Ciò che rimane è uno Stato totalitario che vuole assoggettare i suoi cittadini in ogni modo e ad ogni costo.

La continua ma soprattutto recente oppressione dei cristiani ne è un esempio: lo Stato cinese si sente minacciato perché i cristiani hanno un Dio che considerano superiore allo Stato. Noi non possiamo permettere che i credenti cinesi siano oppressi in questo modo, senza che nessuno si opponga. Per questo motivo, ti chiedo di firmare la petizione diretta al Ministero degli Affari Esteri italiani affinché intervenga con fermezza nei confronti della Cina per tutelare i cristiani perseguitati. È incredibile quanto poca indignazione ci sia oggi nel mondo per quello che il governo cinese sta facendo ai propri cittadini. Gli interessi commerciali giocano indubbiamente un ruolo importante in questo. E questo è proprio il modo migliore per fare pressione: la Cina è economicamente dipendente dalle importazioni e dalle esportazioni e dall’accesso ai mercati finanziari globali. Quindi sanzioni economiche mirate possono danneggiare molto il governo cinese. Chiediamo quindi al Ministero degli Affari Esteri di cooperare con gli altri Paesi e di elaborare un pacchetto di sanzioni che saranno revocate solo quando il governo cinese smetterà di perseguitare religiosamente i propri cittadini. Non possiamo lasciare i cristiani cinesi soli.

Matteo Fraioli e tutto il team di CitizenGO Maggiori informazioni:

Cina, cristiani perseguitati: obbligo di rinuncia alla fede in cambio di sussidi sociali

https://vocecontrocorrente.it/cina-cristiani-perseguitati-obbligo-di-rinuncia-alla-fede-in-cambio-di-sussidi-sociali/

I cristiani cinesi affrontano sempre più difficoltà

https://it.aleteia.org/2020/07/23/i-cristiani-cinesi-affrontano-sempre-piu-difficolta/

La Cina è grande, ma non ha spazio per noi

http://www.rivistamissioniconsolata.it/2020/05/01/la-cina-e-grande-ma-non-ha-spazio-per-noi/

Cristiano torturato in carcere perché non voleva rinnegare la sua fede

https://vocecontrocorrente.it/cristiano-torturato-in-carcere-perche-non-voleva-rinnegare-la-sua-fede/