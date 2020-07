Pignataro M. Tommaso Bonacci Rsu dell’UGL allo stabilimento Automotive

La Ugl Metalmeccanici di Caserta ha messo a segno una nuova brillante affermazione alle elezioni RSU/RLS nello stabilimento SNOP Automotive Italy di Pignataro Maggiore sito in provincia di Caserta dove la compagine guidata dal segretario provinciale Mauro Naddei ha confermato il risultato delle precedenti elezioni raccogliendo il 32% dei suffragi nel collegio operai. Al termine dello scrutinio è risultato infatti eletto il candidato Tommaso Bonaccio, che ha raccolto un più che significativo numero di preferenze.

“E’ un risultato che si colloca nel solco della continuità e della trasparenza poste in essere della nostra organizzazione” ha dichiarato Naddei a margine della consultazione “la vittoria di oggi premia il lavoro di tutti i delegati sindacali del sito SNOP di Pignataro Maggiore, da sempre al fianco dei lavoratori e colonne della categoria in terra di lavoro”.

A Tommaso Bonaccio sono giunte in serata le congratulazioni del Segretario territoriale della Ugl Caserta Ferdinando Palumbo il quale ha tenuto complimentarsi, ribadendo la qualità del lavoro dei sindacalisti di Caserta “E’ questa una vittoria” ha sostenuto “che ci consolida in una delle realtà più complicate del mezzogiorno d’Italia”.