Napoli. Presentazione del libro “SEIZERONOVE. Galeoni e galeotti”

(ilMezzogiorno) NAPOLI Giovedì 30 luglio ore 17,30,Sede Fondazione Premio Napoli – Palazzo Reale. Ingresso da piazza Trieste e Trento. Dopo il lungo periodo di lockdown dovuto all’emergenza sanitaria, riprendono gli incontri dal vivo nella sede della Fondazione Premio Napoli. Il 30 luglio, alle ore 17.30, verrà presentato il libro di Adolfo Ferraro “SEIZERONOVE. Galeoni e galeotti” (Homo Scrivens Editore). Ne discutono con l’Autore Domenico Ciruzzi Presidente della Fondazione Premio Napoli, Sandro Bonvissuto Scrittore, Lucia Castellano Dirigente Generale per l’esecuzione penale esterna Ministero della Giustizia, Antonio Mattone Comunità di Sant’Egidio, Mauro Palma Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Il libro “Seizeronove” nasce da un laboratorio di lettura e scrittura creativa, “Lupus in Fabula”, tenuto nel Carcere di Napoli Secondigliano da un gruppo di volontarie e da uno psichiatra, con venti detenuti responsabili di reati sessuali. Dopo la lettura collettiva de “Il Visconte dimezzato” di Italo Calvino si è lavorato sul testo e sui suoi personaggi, utilizzando i meccanismi della creatività, della riflessione, dello psicodramma e della scrittura. Da qui l’elaborazione di una storia, prima individuale poi comune, che inevitabilmente rappresenta anche le proprie condizioni, con lo scopo di acquisire una consapevolezza che non nega e non giustifica, non è complice e non è accusatore, ma aiuta a comprendere.