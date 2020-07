CODACONS LANCIA INIZIATIVA PER PICCOLI COMUNI DELLA REGIONE

(iLmezzogiorno) NAPOLI. A DISPOSIZIONE 300 TABLET DA REGALARE AD ANZIANI E CORSI DI DIGITALIZZAZIONE. Nuova iniziativa del Codacons a favore dei piccoli comuni italiani che durante l’emergenza Covid si sono distinti per l’assistenza e l’attenzione verso le persone più anziane, categoria che maggiormente ha risentito della pandemia oltre che dal punto di vista sanitario, anche da quello dell’isolamento sociale. Col progetto denominato “Premio Nuova Gioventù Digitale” il Codacons intende premiare anche in Campania 5 piccoli comuni con meno di 5000 abitanti che si siano impegnati nell’assistenza alla terza età durante i mesi dell’emergenza e di “ripresa”, attraverso ad esempio call center di supporto psicologico, organizzazione della ricezione e gestione dei bisogni della persona (ad es: fare la spesa, svolgimento di altri adempimenti o aiuto negli spostamenti per facilitare il distanziamento sociale ed evitare situazioni di rischio), l’organizzazione di supporti ricreativi e di svago, ecc.. Le iscrizioni potranno avvenire entro il 15 settembre 2020, termine dopo il quale partiranno le votazioni per selezionare i 5 vincitori, secondo le modalità pubblicate sul sito www.codacons.it Per i 5 comuni vincitori verranno creati video promozionali, che saranno diffusi da tutti i canali comunicativi e social di tutti i partner del progetto, a partire da Coldiretti, per far conoscere in tutta Italia i comuni e il loro impegno sociale, e i relativi sindaci saranno premiati a Roma nel corso di un evento organizzato per il 10 dicembre all’Auditorium. Inoltre il Codacons per favorire anche in Campania lo sviluppo della “digitalizzazione” della terza età, regalerà 300 tablet ad altrettanti anziani indicati dai Comuni come meritevoli o bisognosi, e corsi di digitalizzazione per l’introduzione alla vita informatica.I comuni della regione interessati possono partecipare al concorso inviando una mail all’indirizzo info@codacons.it o contattando il numero 89349955