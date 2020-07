Napoli. Le novità per le persone con disabilità”.

(ilMezziogiorno) NAPOLI Il Garante dei Disabili, l’avv. Paolo Colombo: “Dl Semplificazioni, ecco le novità per le persone con disabilità”. Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, rende note le importanti misure relative alle persone con disabilità contenute nel Decreto semplificazioni: -Accessibilità di app e siti web pubblici: Al fine di favorire l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici, viene esteso l’obbligo di rendere accessibili i siti web e le applicazioni per smartphone e tablet anche ad altri soggetti pubblici e a soggetti privati che forniscono servizi di rilevanza per il pubblico. -Piattaforma nazionale per il contrassegno disabili: Viene istituita una piattaforma unica nazionale informatica che consenta la verifica delle targhe associate ai permessi di circolazione dei titolari di contrassegno unificato disabili europeo (CUDE), rendendo interoperabili le banche dati comunali. La piattaforma viene istituita al fine di agevolare la mobilità (es: accesso a ZTL di comuni diversi da quello di residenza) sull’intero territorio nazionale delle persone titolari dei contrassegni. -Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche: Gli interventi all’interno dei condomini per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono da considerarsi, in tutti i casi, non voluttuari. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di interventi che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.