Napoli. Filippo Giardina presenta “Formiche”

(ilMezzogiorno)NAPOLI Martedì 28 luglio 2020, presso il Chiostro di San Domenico Maggiore l’attore Filippo Giardina presenterà “Formiche”. Il noto comedian romano porterà il suo ultimo one man show nella suggestiva location, nell’ambito del programma di “Estate a Napoli 2020”. Filippo Giardina è Sfacciato, irriverente e sagace, tra i pionieri della stand up comedy italiana. Mrtedì 28 luglio 2020 alle ore 21.30, approderà nel Chiostro di San Domenico Maggiore a Napoli con una versione aggiornata di Formiche, upload del suo nono e fortunatissimo monologo nell’ambito di “Estate a Napoli 2020”, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli.

La serata sarà aperta da Vincenzo Comunale, giovane talento partenopeo, che vanta già importanti partecipazioni a programmi come “Battute”, su Rai2, “Zelig” e “Comedy Central”. Dal web ai sold out, Filippo Giardina è un caso raro nel mondo dell’arte e dell’intrattenimento. Nonostante sia ormai assente dalla platea televisiva, il comico romano è impegnato in un tour strabiliante con Formiche, sempre sold out in tutta Italia. Grazie a uno stile comico di stampo anglosassone, è divenuto la figura di riferimento attorno alla quale è nato il movimento della Stand Up Comedy in Italia, fondando nel 2009 a Roma il collettivo Satiriasi Stand Up. Da allora, non ha mai smesso di portare in tour i suoi spettacoli, calcando i palchi di tutta Italia, con monologhi satirici sempre nuovi. Per la TV ha partecipato al cast di “Stand Up Comedy” su Comedy Central IT, “Sbandati” su Rai2 e “Nemico Pubblico” su Rai3. Di recente il suo monologo “Mosche Depresse” è apparso come skit nel nuovo album di Dani Faiv (Sony – Machete Crew).Alla stregua di un Nietzsche 2.0, Giardina demolisce, nel corso dello spettacolo, i capisaldi della cultura e della società contemporanee, affrontando, in maniera corrosiva, tagliente e brillante, i temi fautori di maggiore divisione e dibattito: da Giulio Andreotti a Leo Ferragni, fino a migranti, omosessuali, donne, nani e stragi di Stato, sovvertendo miti e tabù odierni, mediante un approccio cinico e sarcastico. Lo spettacolo è presentato da The Comedy Club, compagine partenopea fondata da Fausto Rio (sceneggiatore, ex The Jackal, Rai, Sky) e Vincenzo De Luca Bossa (manager e organizzatore di eventi), che, in meno di un anno, ha già realizzato più di cento spettacoli, tutti sold out in Italia, messo in onda due special di stand up su Youtube con Filippo Giardina, creato una vasta rete di club, comici e pubblico. «Nuova e innovativa realtà nazionale nel mondo della Stand Up Comedy e della comunicazione, The Comedy Club – sottolineano i due fondatori – nasce proprio dalla grande sinergia con Filippo Giardina, che ne ha ispirato la fondazione esattamente due anni fa, quando il comedian romano si esibì per la prima volta nella cornice del Maschio Angioino di Napoli, sempre nell’ambito di Estate a Napoli».

The Comedy Club è la casa di chi ama la Satira e la Stand Up Comedy. Pubblico, comici, club, teatri, organizzatori, tutti sotto lo stesso tetto, con l’obiettivo di diffondere una comicità nuova.