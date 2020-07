La storia d’amore più bella del mondo. Il video da 400mila visualizzazioni diventa un romanzo

(ilMezzogiorno) Nasceva sette anni fa La Storia d’Amore più Bella Del Mondo, un video amatoriale, misto tra realtà e fantasia, con un titolo che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Una storia d’amore sospesa, con un finale incerto, che troverà, a breve, il suo epilogo in un romanzo. A distanza di sette anni quando pubblicare il video era semplicemente un’espressione personale il suo successo non accenna e fermarsi.

E allora ecco le quattrocentomila visualizzazioni, le decine di migliaia di interazioni e condivisioni, le traduzioni e le proposte di fare di questo video qualcosa di diverso e di più grande. I due autori, Gaetano Berardinelli ed Antonio Roberto, in collaborazione con #librisottolineati e la casa editrice New Book Edizioni, che hanno sposato questo progetto, hanno deciso di materializzare quella storia in un romanzo. La notizia sui social è diventata subito virale, tanto da spingere i media a riflettere su come un video amatoriale possa aver ricevuto così tanto successo in un periodo in cui non esistevano youtubers e influencers.