Caserta ‘Vanvitelli sotto le stelle’, presentato il programma della rassegna

(Caserta24ore) CASERTA In cartellone commedie, titoli d’autore e ospiti eccellenti. Sette appuntamenti dall’1 agosto al 12 settembre. Il cinema di qualità in piazza. Gratis e per tutti. Confcommercio Caserta rinnova il

suo impegno a sostegno del territorio e dei suoi cittadini con la realizzazione della seconda edizione della rassegna ‘Vanvitelli sotto le stelle’, che gode del patrocinio del Comune di Caserta. Ogni sabato, dall’1 agosto al 12 settembre, piazza Vanvitelli si trasformerà in una vera e propria sala cinematografica all’aperto con pellicole di qualità e ospiti d’eccezione. In cartellone commedie, titoli d’autore, qualche prima

visione. E soprattutto tanti ospiti. Il programma completo è stato presentato questa

mattina al Comune di Caserta nell’ambito di una conferenza stampa alla quale hanno

partecipato l’assessore comunale agli eventi, Emiliano Casale, il presidente

provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco, Anna Campanile, dirigente

del settore comunicazione della MD spa, main sponsor della rassegna, il titolare del

cinema Duel Village di Caserta, Silvestro Marino, il direttore artistico della rassegna

cinematografica, Francesco Massarelli, Maria Russo, coordinatrice della sede

provinciale di Confcommercio Caserta, e Gianni Genovese, consigliere con delega

agli eventi di Confcommercio. ‘Volevamo dare un segnale immediato di vicinanza e

attenzione alla città e alle imprese – ha dichiarato nel suo intervento il presidente

Lucio Sindaco – in un momento per nulla facile e al contempo lanciare un alert alle

istituzioni. Caserta vuole ripartire e riconquistare la sua importanza strategica ma ha

bisogno di fiducia e speranza. La sinergia creata con l’amministrazione comunale e

con tutti i partner del progetto e il supporto degli sponsor, che ringrazio, possono

rappresentare un passo decisivo per una serie di iniziative importanti per la città. Il

sogno sarebbe quello di trasformare questa rassegna, giunta alla seconda edizione, in

un vero e proprio festival del cinema che accenderebbe i riflettori non soltanto sui

talenti e gli artisti della provincia di Caserta ma anche sulle sue bellezze, le

eccellenze, i prodotti tipici e tutto ciò che questo territorio ha da offrire’. ‘Il successo

registrato dalla prima edizione di ‘Vanvitelli sotto le stelle’ – ha fatto notare

l’assessore Casale – ha fatto sì che l’evento fosse atteso anche quest’anno dai

cittadini con grandissimo entusiasmo. Siamo felici di questa collaborazione con

Confcommercio e certi di registrare anche questa volta un risultato più che positivo.

Non mi dispiace l’idea di un festival del cinema e sono pronto fin d’ora a offrire la

mia disponibilità’. ‘Non potevamo non aderire anche quest’anno ad un progetto così

interessante – ha sottolineato la Dott.ssa Anna Campanile, dirigente del settore

comunicazione della MD spa – alle proiezioni cinematografiche verranno affiancate,

tra l’altro, alcune sorprese che sveleremo di volta in volta’. Ad illustrare il cartellone nei dettagli il direttore artistico della rassegna, Francesco Massarelli, e il titolare del

Duel Village, Silvestro Marino: ‘Sono tutti film italiani, popolari ma di qualità, con la

particolarità che molti di questi titoli saranno nelle sale cinematografiche proprio nei

giorni in cui verranno proposti in piazza. In più tutte le proiezioni, tranne quella di

Ferragosto, saranno arricchite dalla presenza del regista e in qualche caso anche di

parte del cast’. Si parte sabato 1 agosto con il film ‘Si muore solo da vivi’. Ospite il

regista Alberto Rizzi. Una commedia sulle seconde occasioni interpretata da

Alessandro Roja, Neri Marcorè, Alessandra Mastronardi, Francesco Pannofino e Ugo

Pagliai. Sabato 8 agosto riflettori accesi su ‘Il Regno’, interessante opera prima di

Francesco Fanuele, che incontrerà il pubblico prima della proiezione del film. Nel

cast Stefano Fresi, Silvia D’Amico e Max Tortora. Sabato 15 agosto spazio alla

esilarante comicità di Aldo, Giovanni e Giacomo. Sul grande schermo verrà

proiettato infatti il loro divertentissimo ultimo film ‘Odio l’estate’ per la regia di

Massimo Venier. Sabato 22 agosto sarà la volta di ‘Figli’ di Giuseppe Bonito con

Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, vincitore di tre Nastri d’argento. Un’opera che

diverte e che al tempo stesso commuove. In piazza il regista Bonito e un omaggio a

Mattia Torre, sceneggiatore del film e autore del monologo dal quale è tratta la storia,

scomparso lo scorso anno. Sabato 29 agosto un’altra chicca cinematografica. A soli

due giorni dalla sua uscita nelle sale di tutta Italia – prevista per il 27 agosto – arriverà

in piazza Vanvitelli ‘Rosa pietra stella’ di Marcello Sannino che sarà a Caserta con

parte del cast. Applaudito alla Premiere mondiale dell’International Film Festival di

Rotterdam, ‘Rosa pietra stella’, sarà l’unico lungometraggio italiano in concorso nella

sezione Generator + 18 del 50esimo Giffoni Film Festival. Si proseguirà sabato 5

settembre con ‘Il ladro di Cardellini’ del regista Carlo Luglio, interpretato da Nando

Paone, Ernesto Mahieux, Lino Musella, Vincenzo Nemolato e tanti altri. Gran finale

sabato 12 settembre con ‘Il grande passo’ di Antonio Padoan con Giuseppe Battiston

e Stefano Fresi, per la prima volta insieme nello stesso film. Partner della rassegna

sono Italia Paghe srl, Gi Group spa, Vanessa sound srl, Twins spa, pizzeria Sunrise,

Team Fashion parrucchiere unisex, Fashion Club scuola per parrucchieri, centro

estetico Sun&Beauty. CARTELLONE FILM

1 agosto Si muore solo da vivi – Ospite il regista Alberto Rizzi

8 agosto Il Regno – Ospite il regista Francesco Fanuele

15 agosto Odio l’estate di Massimo Venier

22 agosto Figli – Ospite il regista Giuseppe Bonito

29 agosto Rosa pietra stella – Ospiti il regista Marcello Sannino ed il cast

5 settembre Il ladro di Cardellini – Ospiti il regista Carlo Luglio ed il cast

12 settembre Il grande passo – Ospite il regista Antonio Padoan