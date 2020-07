Siglato accordo tra Retewebitalia e Adnkronos per debellare le fake news

(ilMezzogiorno news) Retewebitalia, il network italiano dei quotidiani online con oltre 60 siti, fondato da Marcello Silvestri e guidato da Biagio Maimone, lancia un servizio per i suoi associati per combattere il fenomeno delle fake news e incrementare la qualità dell’informazione rivolta ai cittadini. Con questa finalità, infatti, Retewebitalia aderisce al piano di diffusione e distribuzione di articoli giornalistici dell’agenzia stampa Adnkronos, da tempo rivolta dagli editori locali e tematici. Verranno offerti agli editori flussi di notizie certificate e verificate dell’agenzia sui seguenti argomenti: Notiziario ultim’ora top news: News testuali relative alle seguenti sezioni giornalistiche: Politica, Economia, Finanza, Cronaca, Estero, Cultura, Spettacolo e Sport.

Notiziario Sostenibilità/Prometeo: Notiziario totalmente dedicato ai grandi temi della Green Economy, del vivere sostenibile e dell’efficienza energetica ed ambientale. Notiziario Salute e Benessere: dedicato ai temi della sanità, scienza, fitness, medicina alternativa, benessere fisico. Notiziario Lavoro: dedicato al mondo del lavoro e, in particolare, sull’attività delle istituzioni italiane in materia di occupazione. Video-News: Circa 15 servizi video quotidiani sui principali fatti di politica, economia, cronaca, sport, etc. Retewebitalia mette quindi a dispozione degli editori del proprio network uno strumento editoriale prezioso, affidabile e capace di arricchirne l’offerta informativa, in modo da rendere più ingaggianti le pagine digitali delle varie testate.