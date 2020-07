REGINE E MISTERI

(Giulio De Monaco) TEANO Esistono delle stanze segrete nella tomba di Tutankhamun o si tratta solo di bufale? La questione continua a dividere gli esperti e anche il passato fine-settimana si è assistito a un altro balletto di

contrasti… Durante una conferenza tenutasi al Cairo la congrega di egittologi capeggiata dall’ex segretario alle antichità Zahi Hawass noto per la sua arroganza ha ripetuto la contrarietà a questa ipotesi. Dall’altra parte, decisi per la prosecuzione delle ricerche, l’archeologo Nicolas Reeves e altri colleghi, convinti che in quegli

ambienti non tutto sia stato scoperto.. Le posizioni divergono anche su come sono state condotte le ricerche:

Hawass ha detto che il progetto manca di ogni base scientifica( la parola magica di tanti imbecilli), negando con la solita faccia tosta che le stanze si trovino dietro la tomba di Tutankhamun e nascondano il sarcofago di Nefertiti, tra le figure più leggendarie nella storia dell’antico Egitto. Ma c’è chi, sicuro dell’esistenza di questi ambienti, ha promosso nuove esplorazioni tramite la scansione radar. Reeves ha rilanciato la tesi l’ano scorso. I risultati preliminari di successive scansioni suggerivano che la tomba contenesse due cavità

oltre il muro, con tracce di metalli e materiale organico rinvenute sulla parete nord e quella ovest. «Cercavo la dimostrazione che mi dicesse che il mio assunto iniziale era sbagliato – ha commentato l’egittologo inglese – ma non ho trovato nulla in tal senso. Ho invece rinvenuto indizi sempre più numerosi su qualcosa che si nasconde nella

tomba di Tutankhamun». L’attuale ministro egiziano alle antichità, Khaled el-Anani, presente al dibattito, ha specificato che le scansioni radar dovrebbero continuare, in linea con le raccomandazioni del “comitato” che

propende per l’esistenza di locali segreti. El-Anani è tuttavia favorevole all’utilizzo delle più moderne tecnologie, indispensabili per la scoperta di probabili stanze segrete, che secondo l’egittologo inglese potrebbero occultare la tomba della Regina Nefertiti.