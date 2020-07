Caserta. cambio al vertice della GDF, arriva il col. Furciniti

(IlMezzogiorno) CASERTA Alle ore 12,00 di oggi, presso la Caserma della Guardia di Finanza sede del Comando Provinciale di Caserta, ha avuto luogo la cerimonia di avvicendamento nell’incarico di Comandante Provinciale tra il Colonnello Andrea Mercatili ed il Colonnello Giuseppe Furciniti. Alla cerimonia, presieduta dal Comandante Regionale Campania Generale di Divisione Virgilio Pomponi, hanno partecipato i Comandanti dei Reparti territoriali, una ristretta rappresentanza dei militari del Comando Provinciale di Caserta e un’aliquota di personale specializzato “Antiterrorismo e Pronto Impiego” di Aversa. Il Colonnello Mercatili lascia il Comando dopo circa quattro anni per assumere l’incarico di Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna.

Il Colonnello Furciniti, Comandante subentrante, 50 anni, sposato con tre figli, è laureato in giurisprudenza ed ha conseguito il titolo di avvocato. Proviene dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante del Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata. In precedenza, ha rivestito analogo incarico presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Catanzaro. Nel corso della sua carriera ha svolto anche incarichi di Stato Maggiore presso il Comando Generale del Corpo.