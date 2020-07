Alife. wifi gratuito nelle piazze

(Caserta24ore) ALIFE Installato il wi-fi libero e gratuito nelle principali piazze cittadine. A partire dallo scorso lunedì, nel centro del capoluogo alifano è stato attivato il servizio di connessione per coloro che si troveranno in piazza della Liberazione ed in piazza Termini. Tale obiettivo è stato raggiunto grazie alla partecipazione del Comune di Alife al progetto “Piazza WiFi Italia”, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per consentire a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente ed in modo semplice, tramite l’App “WiFi.Italia.it”, a una rete wifi libera e diffusa su tutto il territorio nazionale.

Per poter usufruire del servizio, bisognerà scaricare l’App dedicata sul proprio dispositivo mobile ed effettuare la registrazione. In tal modo si potrà accedere gratuitamente a tutte le reti federate distribuite sul territorio nazionale e a tutti gli HotSpot in corso di realizzazione nei Comuni aderenti, tra i quali ora figura anche Alife.

Discorso a parte merita piazza Vescovado dove, al momento, non è stato possibile estendere la rete libera per volontà non dipesa dal Comune che è alla ricerca di un edificio che dia la proprio disponibilità ad ospitare il ripetitore in grado di garantire la copertura all’intera area circostante la cattedrale di Santa Maria Assunta.

“La nostra Amministrazione comunale ha voluto fortemente l’installazione del wifi libero e gratuito in città perché riteniamo che giovani e meno giovani, commercianti, artigiano e professionisti, oltre che i turisti che arrivano qui per ammirare il nostro immenso patrimonio storico-archeologico e molte volte hanno bisogno di utilizzare la tecnologia innovativa ed immediata offerta dai Qr Code, possano usufruire senza problemi della rete internet. L’Ente si sta attivando per estendere, quanto prima, il servizio su altre zone del territorio comunale, così da garantire nel breve periodo la più ampia copertura internet gratuita nel nostro centro cittadino”, dichiara il sindaco Di Tommaso.