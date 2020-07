Caserta. Al Via il progetto “Biblioteca Bene comune”

(Caserta24ore) CASERTA Prevista per mercoledì 22 luglio alle ore 19 in Piazza Vanvitelli a Caserta, la conferenza di lancio del progetto “Biblioteca Bene Comune”, un progetto sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro Per il Libro e la Lettura tramite il Bando Biblioteche e Comunità 2019. Il Progetto “Biblioteca Bene Comune” prevede due anni di attività all’interno e all’esterno della Biblioteca Comunale A. Ruggiero, sita in via Laviano, riaperta da pochi giorni al pubblico per il solo servizio di prestito, e prevede inoltre interventi di adeguamento dello spazio e di fornitura di nuovi testi. Primo in graduatoria tra 11 progetti selezionati in tutta Italia e con un contributo di circa 100.000 euro, il progetto è gestito da un’ampia e trasversale rete composta da diversi partner attivi sul territorio, ovvero il Comitato Città Viva, capofila, le onlus Abile Mente e Cidis, le associazioni AmàteLAB, Auser, Chiedilo alla luna, Comitato Biblioteca Organizzata, Comitato per il Centro Sociale, il Comitato per Villa Giaquinto, Studio Erresse e il Comune Caserta. Durante la conferenza la rete associativa presenterà il cartellone dei primi due mesi di attività progettuali. Sarà presente l’Assessore alla Cultura Prof.ssa Lucia Monaco