Caserta. Caldoro si presenta e critica la gestione delle “Eco-balle”

Si è svolta presso l’hotel dei principi la conferenza stampa di presentazione del candidato alla presidenza della regione Campania Stefano Caldoro. Il centrodestra si presenta unito per proporsi a rappresentare una guida sicura per l’amministrazione della Regione Campania. Fra gli argomenti trattati si è discusso del fallimento della gestione “Eco-balle” e lo scarso controllo del territorio.

Tra gli intervenuti il presidente della provincia di Caserta Giorgio Magliocca, il segretario provinciale della lega di Caserta Salvatore Mastroianni, la candidata della lega a Caserta dott.sa Antonella Piccerillo.

Nella foto con Caldoro il coordinatore del territorio dell’Agro Caleno Alfredo Allocca, che ha sottolineato come l’Agro abbia subito negli ultimi anni la politica fallimentare nella repressione dei crimini legati ai reati ecoambientali.