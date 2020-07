Caserta. Don Aniello Manganiello ricorda la Strage di Via D’Amelio

(Caserta24ore) CASERTA Com’è ormai consuetudine, anche quest’anno, “Azione e Partecipazione” ed “Ultimi – associazione per la legalità” saranno in strada, in Via Mazzini (largo San Sebastiano), a Caserta per ricordare la Strage di Via D’Amelio. L’appuntamento di Domenica 19 Luglio comincerà alle 19:30 con un presidio e si concluderà alle 21:00 con la commemorazione. Un’iniziativa dal forte valore simbolico, che si ripete ogni anno grazie alla tenacia e all’impegno dei componenti di “Azione e Partecipazione” e di “Ultimi”. Un momento che, oltre a tenere viva la memoria su quanto accaduto nel 1992, è anche sempre un appello alle donne ed agli uomini del territorio affinchè la battaglia contro l’illegalità possa essere una battaglia quotidiana, sociale e quanto più ampia possibile. Domenica prossima saranno presenti e prenderanno parte all’iniziativa, tra gli altri, il Procuratore aggiunto del Tribunale di Napoli Nord dott. Domenico Airoma, il poliziotto e Medaglia d’oro al Valor Civile Nicola Barbato e il fondatore di “Ultimi” don Aniello Manganiello.