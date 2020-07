Benevento. Al via la 41^ edizione di Benevento città fiscale

(ilMezzogiorno) BENEVENTO Il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e l’Assessore agli Spettacoli, Oberdan Picucci, rendono noto che la 41^ edizione del Festival “Benevento Città Spettacolo”, organizzato dal Comune di Benevento, si terrà dal 24 al 30 agosto 2020. “Lontano da nessuno” è il tema scelto dal direttore artistico, Renato Giordano, per gli eventi di Teatro, Musica, Libri, Cinema, Danza e Mostre che si terranno presso numerosi luoghi del centro cittadino. Prossimamente sarà reso noto il nuovo Cartellone. La nuova immagine di Benevento Città Spettacolo è stata realizzata da Paola Serino. Il Cerchio inscritto nel Quadrato è simbolo del rapporto Cielo-Terra, l’unione tra ultraterreno e terreno; tra Spazio e Tempo, tra movimento e fissità. Un sistema perfetto di cui l’uomo è protagonista. Un equilibrio armonico che, in questo periodo più che mai, sentiamo la responsabilità di difendere, distanti, ma lontani da nessuno; sempre collegati tra noi come le colonne della Chiesa simbolo di Benevento che in questa occasione diventa la “città ideale” del Rinascimento.