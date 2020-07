Napoli. Vertice sul rilancio dell’industria campana con il ministro

(ilMezzogiorno) NAPOLI “Il rilancio del sistema industriale campano: la proposta di legge per l’introduzione di un meccanismo di incentivazione fiscale per la localizzazione dei gruppi esteri nelle aree Zes delle regioni del Sud Italia”. E’ il tema del vertice in programma lunedì 20 luglio 2020 dalle ore 15.30 presso la Camera di Commercio di Napoli in piazza Bovio. In apertura sono previsti i saluti istituzionali del presidente della Camera di Commercio di Napoli e presidente di Unioncamere Campania, Ciro Fiola; del presidente della Camera di Commercio di Salerno e presidente di Confindustria Salerno Andrea Prete; del presidente della Camera di Commercio di Caserta Tommaso De Simone. Ad introdurre i lavori sarà il deputato Piero De Luca, estensore e firmatario della proposta di legge.

A seguire interverranno: Pino Bruno, presidente Confindustria Avellino; Antonio Spuzzo, componente della Cabina di regia Zes-Assimprese Italia; Filippo Liverini, presidente Confindustria Benevento; Carlo De Matteis, rappresentante Aicast Imprese Italia; Gianluigi Traettino, presidente Confindustria Caserta; Alfonso Langella, segretario Generale Fit-Cisl Campania; Vito Grassi, vicepresidente Confindustria. Le conclusioni saranno affidate a Antonio Marchiello, assessore alle Attività produttive della Regione Campania; Pier Carlo Padoan, deputato e firmatario della proposta di Legge, già ministro dell’Economia; Vincenzo Amendola, ministro per gli Affari Europei. Modera il giornalista Pierpaolo Petino.

