Lusciano. il sindaco difende il vicesindaco sull’arresto del marito

(ilMezzogiorno) LUSCIANO Il sindaco di Lusciano Nicola Esposito interviene sull’arresto del marito del vice sindaco: “Prendiamo le distanze e condanniamo il gesto, che non ha risvolti politici – essendo una lite familiare – e non è collegato all’attività della Pubblica Amministrazione. Ho sentito il vice sindaco Maria Consiglia Conte, che ha spiegato che il marito ha agito per legittima difesa a seguito di minacce perpetrate negli anni, ma a sua volta condanna il gesto. Si è dichiarata fiduciosa nella magistratura e ha precisato che l’arma era di ordinanza, con regolare porto d’armi poiché il marito svolge la professione di vigilantes”.