San Giovanni a Teduccio: un uomo arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

(IlMezzogiorno) SAN GIOVANNI A TEDUCCIO Ieri sera gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso San Giovanni per una lite familiare. I poliziotti sono stati avvicinati da una donna ferita che ha raccontato di essere vittima di comportamenti violenti del marito il quale, già in altre occasioni, l’aveva aggredita con pugni e calci per futili motivi. V.M., 38enne romeno, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali