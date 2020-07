Roma. #Restiamoliberi, la protesta arriva a Roma

(ilMezzogiorno) ROMA Decine di migliaia di persone in oltre cinquanta città sono scese in piazza per la libertà, contro il progetto di legge liberticida sull’omotransfobia, unendosi alla campagna #Restiamoliberi. Tra pochi giorni, questo giovedì 16 luglio, toccherà alla Capitale mobilitarsi: a Roma la manifestazione avrà luogo in piazza Montecitorio alle ore 17. L’appuntamento di Roma è sicuramente il più importante della tua Regione: ti invitiamo a partecipare se possibile! Nei giorni scorsi, innumerevoli cittadini sono scesi in piazza, pacificamente e silenziosamente, da nord a sud al grido di #RestiamoLiberi. La manifestazione di #RestiamoLiberi nella Capitale: è prevista giovedì 16 luglio, in piazza Montecitorio alle ore 17. Per la libertà. Per la verità. Per la giustizia.