Pomigliano d’Arco (Na) Un successo “Ll grido dei penultimi” di Mario Antinolfi

(IlMezzogiorno) POMIGLIANO D’ARCO (Na) Mario Antinolfi è un grande uomo, oltre che politico, giornalista e suscitatore di idee e valori. Ieri, alla presentazione del suo libro “Il grido dei Penultimi” a Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli, ha dimostrato una grande determinazione, affrontando i contestatori a viso aperto. Un manipolo di contestatori, infatti, probabilmente lì per provocarlo, ha cercato di disturbare la presentazione del suo libro “Il grido dei Penultimi”. Ma lui non è andato via, non ha cercato di passare da un’altra parte, di sgattaiolare e da solo, li ha affrontati verbalmente in strada. I contestatori gli urlavano frasi ideologiche e lui è rimasto in strada da solo, fermo e tranqulillo a rispondere verbalmente, uno ad uno, colpo a colpo ai manifestanti, facendo loro capire che gli intolleranti sono quelli che vanno alla presentazione di un libro o ad una manifestazione per cercare di impedire agli altri di parlare o di esprimere il loro pensiero. Mario Adinolfi, in un pomeriggio rovente napoletano, ha dato una grande lezione di tolleranza e civiltà a giovani che avrebbero dovuto leggere il libro prima di parlare e di contraddire su cose di cui non avevano piena conoscenza.