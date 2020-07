Pomigliano d’Arco (Na) Sabato 11 luglio Mario Adinolfi presenta “Il grido dei Penultimi”

( Luigi Mercogliano) POMIGLIANO D’ARCO (Na) Ripartiamo da dove c’eravamo lasciati. Ci vediamo sabato 11 luglio alle 19,30 alla Sala delle Capriate presso La Distilleria di Pomigliano d’Arco per presentare assieme a Marianna Puzo e Massimiliano Esposito “Il Grido dei Penultimi”, il nuovo libro di Mario Adinolfi che diventerà il grido di battaglia del Popolo della Famiglia per le prossime campagne elettorali. A cominciare proprio da quella di Pomigliano dove, con l’aiuto di Antonio Genovese, il PdF presenterà la propria lista di candidati per le elezioni amministrative di settembre 2020. L’11 parte il “Grido Tour” e non a caso abbiamo scelto Pomigliano d’Arco per la prima nazionale, perché dalla terra operaia della Fiat e dei cinque stelle vogliamo lanciare il nostro grido affinché proprio da quei territori parta la rinascita di un’altra politica, una politica fatta di valori e di tradizioni, per contrapporre le radici l’identità e la cultura cristiana ai nichilismo di queste ultime stagioni politiche fallimentari per il Paese. Una #rivoluzionegentile che ci consenta di rifare grande Napoli, la sua Provincia, la Campania e il Mezzogiorno e l’Italia tutta. La manifestazione vedrà il saluto introduttivo di Lello Russo, sindaco di Pomigliano d’Arco, che ha deciso di concedere una delle sale più importanti della città e, per l’importanza dell’evento, di portare il saluto introduttivo istituzionale dell’Amministrazione cittadina da lui guidata. Sono nato nel giorno in cui, come ha ricordato Mario annunciando proprio stamattina la prima uscita pubblica del suo ultimo lavoro letterario proprio nella nostra Campania a Pomigliano d’Arco, una “Italia unita e operosa” salì sulla vetta del mondo e vinse i mondiali di Spagna ’82. È lo spirito di quella Italia che vogliamo ritrovare nella politica italiana. E il colore di quella vittoria e dell’Italia che vogliamo nuovamente unita e vincente non può che essere l’Azzurro, lo stesso colore del cielo e del mare che bagna da sempre la mia amata Napoli!