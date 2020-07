Napoli, sabato 11 luglio, ore 11, in Piazza Berlinguer per la libertà

(IlMezzogiorno) NAPOLI Domani, sabato 11 luglio, alle ore 11 in Piazza Berlimguer e in Piazza Salvatore Di Giacomo nei pressi della fermata Toledo della metro, si scende in piazza per difendere la libertà. Quella napoletana sarà solo una delle cento città dove si scenderà in Piazza per difendere il proprio diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero e di tollerare quello degli altri.Il 30 Giugno, scorso infatti, è stato depositato in Commissione Giustizia il testo definitivo del DDL Zan-Scalfarotto e a breve se ne discuterà l’approvazione. Sono tutti molto preoccupati: La Commissione episcopale Italiana, le associazioni pro-vita e pro-famiglia, gruppi di omosessuali non schierati, e perfino le femministe di Arcilesbica hanno espresso il loro giudizio negativo e la loro seria preoccupazione per questa legge ambigua, pericolosa e liberticida. Con essa si Vorrebbe imbavagliare le coscienze introducendo il “reato d’opinione” su temi delicatissimi come affettività, sessualità, educazione, famiglia e persino libertà religiosa. Ma noi, cittadini liberi, non lo possiamo permettere. E per questo SCENDIAMO IN PIAZZA!

Nel mese di Luglio, da Nord a Sud, sono previste manifestazioni in 100 piazze d’Italia per chi ha a cuore la libertà di espressione, la libertà di educazione, la libertà di stampa, la libertà di associazione, la libertà religiosa. In gioco c’è la nostra libertà! Infatti, se questo DDL diventasse legge, le ricadute sul piano sociale sarebbero devastanti. Ma non solo. Non sarà più possibile difendere i nostri valori. Donne, uomini, ragazze, ragazzi, anziani e giovani, tutti insieme, uniti, per difendere il principio vitale di ogni democrazia: la libertà!

Per la libertà di espressione, per la libertà di educazione, per la libertà di stampa, per la libertà di associazione, per la libertà religiosa. Non lasciamo che questa manifestazione rimanga nel silenzio. Difendiamo la nostra e l’altrui libertà!