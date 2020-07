(IlMezzogiorno) SALERNO “LA STORIA DEL CORONAVIRUS A SALERNO E IN CAMPANIA” è il volume, curato dal giornalista Paolo Romano per Typimedia Editore, che analizza quanto accaduto nelle recente emergenza pandemica che ha visto la Regione Campania protagonista della dialettica Stato-Regioni e Nord-Sud. Il libro sarà presentato martedì 14 luglio, alle 20.30, in Largo Santa Maria dei Barbuti, Salerno.Interverranno: Ottavio Lucarelli, Presidente

Ordine dei Giornalisti della Campania; Antonia Willburger, Assessore alla Cultura del Comune di Salerno; Ersilia Gillio, giornalista; Luigi Carletti, Editore e il curatore del volume, Paolo Romano. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Barbara Cangiano e vedrà la partecipazione straordinaria del musicista Max Maffia.