Aversa, S. Lorenzo: venerdì 10 luglio, concerto d’organo per San Benedetto

(Caserta24ore) AVERSA Il giovane maestro italo-australiano David Reccia Chynoweth si esibirà in onore del santo patrono d’Europa. Dopo il brusco stop registrato a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, prosegue spedito il programma degli appuntamenti musicali e culturali stilato nell’ambito del XXV anniversario della riapertura della Basilica di San Lorenzo Fuori Le Mura in Aversa. Venerdì 10 luglio 2020, alle ore 20:00, l’Abbazia ospiterà il concerto d’organo alla vigilia della festa di San Benedetto da Norcia, patrono d’Europa. “Vogliamo fare grata memoria di un quarto di secolo in cui la parrocchia dell’Abbazia di San Lorenzo, grazie all’opera dei sacerdoti, fedeli, catechisti ed operatori pastorali, ha vissuto una storia ricca di intense esperienze di fede, testimonianza della carità e vita culturale ecclesiale, affidando all’intercessione del patriarca san Benedetto il continente europeo e le famiglie del nostro territorio”, commenta il parroco mons. Ernesto Rascato. Inviando un rescritto della Penitenzieria apostolica per l’indulgenza plenaria, Papa Francesco ha concesso la grazia giubilare della Sede apostolica per la ricorrenza del XXV della riapertura della basilica nell’anno 2020-2021. Lo scorso 21 marzo, in occasione della ricorrenza della nascita di San Benedetto, la città e comunità ecclesiale di Aversa hanno idealmente vissuto la ricorrenza del Giubileo laurenziano e l’inizio dell’anno giubilare con la concelebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo Mons. Angelo Spinillo, di ringraziamento e supplica per la comunità di San Lorenzo. Ad esibirsi al prestigioso organo a canne a trazione meccanica di scuola pistoiese (Filippo Tronci), costruito nel 1875, sarà David Reccia Chynoweth, che da anni svolge un’intensa attività concertistica in tutto il mondo in qualità di solista e in ensemble. Il giovane maestro italo-australiano presenterà un programma sfaccettato e di straordinario valore musicale – da Bach a Sweelinck, da Girolamo Pera fino a Carlo Bodro – offrendo anche delle chicche di particolare interesse, come una gustosa versione organistica del famosissimo Rondò “Alla turca”, dalla Sonata K.331 di Mozart, e la trascrizione originale per organo dell’Ouverture da “La Gazza Ladra”, composta da Gioacchino Rossini.