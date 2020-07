Napoli, Restauro del portale della Chiesa Santo Spirito.

(ilMezzogiorno) NAPOLI D’Amico continua ad avvicinarsi al mondo dell’arte investendo sulle bellezze artistiche del territorio. Anche quest’anno, l’azienda sostiene il progetto per i lavori dei monumenti ricadenti nella II municipalità del comune di Napoli attraverso il restauro conservativo della Chiesa Santo Spirito di Via Toledo, collocata all’incrocio con Piazza Sette Settembre. Il progetto, patrocinato dal Comune di Napoli e sostenuto dal Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione Città Storica, coinvolge architetti, restauratori, Università e grandi imprese specializzate sotto la sorveglianza della soprintendenza architettonica di Napoli. “Da anni sosteniamo con entusiasmo iniziative destinate a valorizzare lo straordinario patrimonio artistico, culturale e architettonico che l’Italia ha la fortuna di accogliere”, afferma Maria D’Amico, marketing manager del Gruppo D’Amico. “Questo progetto conferma il nostro costante impegno a valorizzare il territorio”. Il claim D’Amico “Il verde che ci unisce”, protagonista della maxi affissione collocata sulla facciata della Chiesta Santo Spirito da restaurare, sarà di primo piano anche per la rinnovata campagna outdoor del Gruppo realizzata non solo a Napoli, ma anche a Milano, attiva per tutto il mese di luglio. La campagna, che comprenderà centinaia di affissioni, megaposter e maxi-impianti in diversi punti delle città e su diversi mezzi di trasporto, è realizzata con l’obiettivo di comunicare la vicinanza di D’Amico nei confronti del target ed è identificata dal verde D’Amico, colore che riunisce, come in una grande famiglia, chi mangia bio, vegetariano o tradizionale: qualunque siano l’età, le preferenze di gusto e di momento di consumo dei consumatori, è il verde D’Amico che raggruppa tutti.