Napoli, disabile morta dopo lettera di sfratto. Nonno: “I centri sociali occupano e gli anziani vengono sfrattati”

(ilMezzogiorno) NAPOLI “La vicenda della signora morta per infarto dopo aver ricevuto la lettera di sfratto rappresenta qualcosa di vergognoso di cui chiederò conto in consiglio, attraverso una apposita interrogazione, al Sindaco ed all’assessore al Welfare. A Napoli i centri sociali occupano a spese nostre decine di stabili pubblici mentre anziani e persone deboli vengono sfrattati senza mezze misure, a rischio della salute e della vita.

Una città ormai totalmente allo sbando, vittima del combinato disposto De Magistris – De Luca”.

È quanto dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli Fratelli d’Italia.