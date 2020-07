Napoli, anziana donna con figli, sfrattata, è morta di infarto.

(IlMezzoggiorno) NAPOLI “A Napoli una signora anziana e disabile è purtroppo deceduta ieri dopo aver ricevuto una lettera di sfratto da parte del Comune di Napoli. Una vicenda di una gravità assoluta, gestita in maniera vergognosa da una amministrazione guidata da un Sindaco non attento ai disabili.

Nella città dove i centri sociali occupano indisturbati decine di stabili comunali, ci si permette di sfrattare una vecchietta con patologie. Come Campo Sud andremo in fondo a questa storia”.

È quanto fa sapere l’on. Marcello Taglialatela, presidente della associazione Sud.