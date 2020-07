MY SOUL – il nuovo album del chitarrista Piero Del Prete

(ilMezzogiorno) NAPOLI Dopo aver entusiasmato tutti con i duetti originali proposti attraverso la rubrica musicale del talent show più seguito del web “Guitar & Voice Show”, il musicista e compositore partenopeo, Piero Del

Prete ritorna al grande pubblico con un inedito lavoro discografico. Dal 27 Giugno 2020 è su tutti gli stores digitali mondiali il nuovo album “My Soul”, edito da G&V Productions, da cui l’artista partenopeo, già riconosciuto tra i più validi esponenti di smooth jazz in Italia, qualche tempo fa ha tratto l’omonimo singolo anticipando il carattere artistico del suo ultimo impegno creativo. La track list dell’album “My Soul” è composta da nove brani (sette composizioni inedite più due cover) che sono disponibili su oltre cinquecento piattaforme musicali, tra le principali iTunes, Spotify, Amazon , oltre che sul nuovo sito www.pierodelprete.com . L’attesissimo album sancisce per gli appassionati del genere e per i followers di Piero Del Prete si declina come un’opera di eccellente maturità compositiva della discografia dell’artista, riportando alla mente la grande musica degli anni 70-80 con sonorità che ricordano Carlos Santana, George Benson e Larry Carlton. Gli arrangiamenti sono stati eseguiti da musicisti professionisti della scena musicale, quali Gianfranco Campagnoli (tromba e filicorno), Antonio Muto (drums), Paolo Sessa (piano e tastiere), Davide Esposito (batteria e percussioni), Alessandro Anzalone (basso elettrico), Enrico Scarpa (sax tenore), Piero Ventrone (sax soprano), Joe De Marco (basso elettrico) e alla chitarra e direzione degli arrangiamenti Piero Del Prete. Brillanti interpreti hanno saputo concretizzare

vocalmente la sua idea, in cui la musica si lega al sentimento, riuscendo a dare forma e colore a tutta l’emozione dell’artista: Tiziana Ruoto voice del brano “Remember me” e Cristina Larizza interprete di “Love Affair”. Ad impreziosire la rosa è intervenuto anche il grande Diego Calcagno, pianista romano e specialista della musica smooth jazz, che insieme a Del Prete ha riarrangiato il celebre brano “Summertime”, un’aria composta da George Gershwin del 1935.Del Prete è l’ideatore di Guitar&Voice Show, un format trasmesso sui social che è diventato un

hub di successo per gli amanti della musica unplugged “chitarra e voce”. Grandi voci (recentemente Silvia Mezzanotte) si sono susseguiti duettando con Del Prete in piu di 100 puntate ma sopratutto giovani cantanti, alcuni approdati poi a palcoscenici di rilievo, come quello del Sanremo Canta Napoli Festival, dove il chitarrista ha vinto come autore di brani nel 2018 e nel 2019 .