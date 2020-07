Santa Maria a Vico, in piazza Roma campagna di prevenzione oncologica

(Casera24ore) SANTA MARIA A VICO. Torna, ancora una volta, in piazza Roma “Mi Voglio Bene”, la campagna di informazione relativa al programma di prevenzione promossa dall’ASL Caserta. Lunedì 6 luglio, dalle ore 09:00 alle 17:30, la clinica mobile con i medici dell’ASL daranno alla popolazione la possibilità di effettuare visite gratuite per la prevenzione delle malattie oncologiche. Nello specifico saranno effettuati pap test, visite dermatologiche per la diagnosi precoce del melanoma, esami videodermatoscopici, visite senologiche, prenotazioni di mammografie, esami spirometrici e distribuiti kit per gli esami del colon retto. A causa dell’emergenza covid-19, a differenza delle volte precedenti, per sottoporsi alle visite bisognerà effettuare la prenotazione presso la sede della protezione civile di Santa Maria a Vico dalle ore 09:30 alle12:30 e dalle 17:30 alle 20:00 (inclusi sabato e domenica). Ad ogni utente sarà praticato il test rapido per la ricerca degli anticorpi IGM e IgG Covid-19 prima di fare gli screening. Il Sindaco Andrea Pirozzi e l’assessore alle politiche sociali Veronica Biondo: «Queste sono iniziative fondamentali per prevenire malattie per le quali la tempistica nella diagnosi è di grande importanza. In questi anni, grazie all’ASL Caserta, abbiamo avuto la possibilità di mettere a disposizione dei nostri concittadini gratuitamente medici qualificati. Ringraziamo il dottore Tari per aver tenuto sempre in considerazione il nostro territorio, permettendoci di organizzare, dopo lo screening Covid-19 di qualche giorno fa, un’altra giornata per la tutela della salute dei nostri concittadini».