(ilMezzogiorno) “Leggendo i testi di Gorgia, si rimane profondamente colpiti dal fatto che siano stati scritti

duemilacinquecento anni fa. Le sue opere sono tra quelle senza tempo che parlano, con

uguale intensità, a noi, che le leggiamo oggi, a coloro che le hanno lette in passato, e a quelli che le leggeranno in futuro. Sono, quelle di Gorgia, pagine senza tempo, opere che non

invecchiano, che sanno dire sempre qualcosa di nuovo, che parlano di realtà, di situazioni,

a noi, nel contempo, così vicine e così lontane. Così lontane perché, comunque, il nostro

filosofo fa riferimento ad una realtà da noi temporalmente distante, tanto da sembrare quasi

estranea; ma, nel contempo, le situazioni da lui riportateci, sono vicine, estremamente vicine, perché si rivolgono e parlano di un’umanità che, nel suo apparente, incessante mutare,

resta, in fondo, sempre uguale a se stessa.”

Giuseppina Guerriero è nata a Caserta il 10 giugno 1986, ha conseguito la laurea, sia triennale

(2008) che specialistica (2011), presso l’Università “Federico II” di Napoli, con una tesi triennale su

Gorgia e una tesi specialistica sui Sofisti e Platone. Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di

Filosofia e Storia nel 2013 (TFA), presso l’Università degli Studi di Pavia, e da sei anni insegna tali

discipline presso i Licei statali di Padova e provincia.

in libreria GORGIA E IL POTERE DEL LOGOS di Giuseppina Guerriero

Listino: € 12,50 Editore: Albatros il Filo Pagine: 102 EAN: 9788830621985