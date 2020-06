Napoli. I centri sociali occupano il centro storico

(ilMezzogioeno) NAPOLI Il Consigliere comunale di Napoli , architetto Gaetano Troncone, con un video inviato in redazione, denuncia alcuni episodi gravissimi avvenuti di recente nel centro storico di Napoli.

“L’immagine di Piazza San Domenico invasa da fumogeni rossi, bombe carta e striscioni da parte di alcuni esponenti dei centri sociali, spiega, è veramente insopportabile. Ancora di più lo sono gli scontri di Piazza Bellini avvenuti a tra alcuni ragazzi e le forze di polizia, sottoposte a continue provocazioni e insulti a cui hanno risposto con correttezza e professionalità encomiabile, garantendo la sicurezza di tutti noi cittadini. Infine qualche immagine di un mega torneo di calcetto a 12 squadre organizzato a Piazza Mercato con tanto di presentatori, madrine, fuochi di artificio e cantanti neomelodici. La mia, spiega il consigliere Troncone, è una video denuncia che mostra come la città in alcuni casi sembra diventare terra di nessuno, tra lo sgomento di chi assiste impotente…. Vi invito a visionare il video all’indirizzo https://youtu.be/AW-9GMvok54

Conigliere Comunale Napoli arch. Gaetano Troncone