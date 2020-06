Teano – Sparanise. Al Foscolo trentacinque 100 all’esame di maturità

(Caserta24ore) TEANO – SPARANISE. IL FOSCOLO, UNA SCUOLA CHE CRESCE IN QUALITA’. Al Foscolo quest’anno si raddoppia. I sedici “Cento” dello scorso anno sono diventati trentacinque, con i complimenti dei Presidenti di commissione d’esame. All’ISISS “Ugo Foscolo” di Teano e Sparanise, è proprio il caso di dirlo, il 100 (e lode) è femmina. Ben ventiquattro studentesse dell’istituto hanno raggiunto il massimo dei voti all’esame di Stato, contro undici maschietti. E di esse sei alunne hanno ricevuto anche la lode all’unanimità, contro i due maschi che hanno convinto l’intera commissione d’esame. Per non parlare di altri studenti dell’istituto, quattordici dei quali hanno raggiunto un punteggio che va dal 96 al 98. Come dire: quasi ottimo. “E così, spiega soddisfatto il preside Paolo Mesolella, se si considera la popolazione scolastica della scuola rispetto alle più popolose scuole della Provincia, si può ben dire che il Foscolo di Teano e Sparanise ha fatto una bella figura. Sarebbe proprio il caso, quindi, di far festa, una simpatica festa “rosa” con tanto di foto e diploma”. A questo quindi ci penserà il preside Mesolella che ha programmato per settembre una manifestazione per la consegna dei diplomi. Lo scopo è quello di premiare pubblicamente le alunne e gli alunni più bravi, con una medaglia, un libro ed un diploma. Il nuovo esame di stato, quindi, nonostante le preoccupazioni dovute alle inaspettate novità causate dalla pandemia, anche quest’anno ha portato al Foscolo voti alti e l’encomio per numerosi studenti. Questi, classe per classe, gli alunni più bravi che hanno meritato il 100 all’esame di maturità, iniziando dalle lodi e dalle classi della sede di Sparanise. Al Liceo Scienze Applicate: Russo Alessandro (con lode), Giordano Greta, Izzo Daniela, Lo Greco Arianna, Martiello Marco, Martino Michele, al Turismo: Marotta Maria (con lode), Consoli Marco, Gravina Ludovica, Kaur Monpreeet, Monfreda Noelia, all’indirizzo Informatica: Maciariello Giovanni (con lode), Senese Benito (con lode), Ruotolo Daniel, Troiano Daniela, alla Ragioneria: Puca Maria Costanza, per un totale di diciotto alunni con punteggio massimo. Nella sede di Teano, invece, si sono distinti con il massimo dei voti , Cento, nel Liceo Scientifico, corso 5^ CS D’Angelo Giusy (con lode) Canale Valentina, Capo Gaia, Cuccaro Lavinia, Giacca Annamaria, Mesolella Chiara, Mesolella Francesco, Migliozzi Federico; nel Liceo Scientifico corso 5 AS Cangiano Salvatore, Chece Anna, nel Liceo Classico: Dell’Estate Marina (con lode), La Prova Alice (con lode), Croce Danilo, Cuccaro Daniela, Izzo Fausta, nella Ragioneria: Vicario Francesca (con lode) ,Comparone Stefania, nel Geometra : Caimano Stefano per un totale di diciotto alunni con punteggio massimo.

Molto bravi anche gli alunni che hanno riportato un punteggio da 96 a 98: De Biasio Vania, Mercone Maria, Rendina Ferdinando, Mesolella Irina (in 5^ LSA), Sorgente Rita, Omaggio Raffaella (in 5^AT), Scialdone Annalaura (in 5^Sia); De Francesco Alessia (in 5^AS), Gliottone Margherita, Izzo Raffaele, Sirignano Claudia (in 5^ L. Classico), Vicario Sara, Pallotta Luigi e Senese Michele (in 5^AFM) “Sono molto soddisfatto per i risultati ottenuti, spiega il Preside del Foscolo, prof. Paolo Mesolella. Naturalmente ringrazio il corpo docente, che con professionalità ed abnegazione ha portato gli allievi a raggiungere con serenità questo importante traguardo della vita, docenti bravi e disponibili che sono riusciti, in questo periodo della Didattica a Distanza a motivare gli alunni senza appesantirli o scoraggiarli ed i risultati ottenuti ne sono la più chiara testimonianza”